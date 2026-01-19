L’AQUILA – Una delegazione del quotidiano giapponese Yomiuri Shinbun, una delle più grandi e autorevoli testate al mondo, oggi all’Aquila per una giornata di approfondimento sul modello italiano di Protezione Civile: l’Abruzzo è stato scelto come tappa privilegiata tra le realtà regionali più avanzate, riconoscendo al sistema di Protezione Civile abruzzese un ruolo di primo piano per organizzazione ed efficienza del parco mezzi.

Ad incontrare la delegazione nelle strutture dell’Agenzia di Protezione Civile Abruzzo, a Preturo, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “Il nostro fiore all’occhiello, di cui siamo naturalmente molto orgogliosi è l’attenzione che una grande testata giornalistica giapponese ha voluto riservare al sistema italiano di Protezione Civile, individuando nell’Abruzzo un esempio virtuoso a livello regionale”, spiega in una nota.

“Il quotidiano Yomiuri Shinbun, con una diffusione di circa 9 milioni di copie al giorno – aggiunge -, ha manifestato interesse ad approfondire il modello italiano, inserendolo tra quelli di maggiore efficacia a livello internazionale. Dopo una prima visita a Roma, presso la sede nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, la delegazione giapponese ha chiesto di conoscere alcune realtà territoriali particolarmente avanzate e l’Abruzzo è stato indicato come caso di eccellenza, sia per la qualità dell’organizzazione sia per l’elevato livello di efficienza del nostro parco mezzi, che ha suscitato ammirazione e apprezzamento”.

“Nel corso dell’incontro è emerso un concetto spesso richiamato anche a livello internazionale: se si riuscisse a coniugare la straordinaria cultura della prevenzione propria del Giappone con la capacità di risposta alle emergenze che l’Italia ha saputo costruire nel tempo, si arriverebbe a un modello di eccellenza assoluta. Questa visita rappresenta per noi non solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma anche un’importante occasione di confronto e crescita reciproca”.

“Da un lato abbiamo l’opportunità di apprendere ancora di più dalla cultura nipponica della prevenzione; dall’altro, possiamo condividere l’esperienza italiana e abruzzese nella gestione delle emergenze, dalle alluvioni ai terremoti, fino alle principali calamità naturali. È un dialogo che rafforza la nostra Protezione Civile e valorizza il ruolo dell’Abruzzo sulla scena internazionale”, conclude Marsilio.