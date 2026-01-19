L’AQUILA – “Finalmente, grazie a questo Governo e alla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che con tenacia ha portato avanti l’impegno preso con le famiglie italiane, è stato approvato il DDL Caregiver familiari. – Commenta l’assessore regionale alle Politiche sociale Roberto Santangelo – Quando un familiare sceglie di non delegare la cura dei propri cari, ma vuole occuparsene direttamente, è giusto che alla propria opera venga riconosciuta dignità. Con questa norma lo Stato affianca le persone che amano, curano e non vogliono essere sostituite, ma affiancate in questo complesso compito”.
La legge, a tutele differenziate, riconosce il ruolo svolto dal caregiver familiare, convivente e prevalente, e da tutti i caregiver familiari e dà risposte, servizi e sostegni a tutti coloro che sono coinvolti.
“Questa norma – continua Santangelo – è il risultato di un percorso concreto e condiviso nel Tavolo di lavoro, composto da familiari, associazioni e territori, che a lungo si sono confrontati con buon senso e responsabilità per giungere a un punto di incontro. Prima di oggi non si era mai arrivati a un tale momento di condivisione, che ha portato a riconoscere a questa misura una cifra mai raggiunta prima”.
OK DA GOVERNO A DDL CAREGIVER: SANTANGELO, “UNA NORMA CHE AIUTA CHI NON VUOLE DELEGARE L’ASSISTENZA”
L’AQUILA – “Finalmente, grazie a questo Governo e alla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che con tenacia ha portato avanti l’impegno preso con le famiglie italiane, è stato approvato il DDL Caregiver familiari. – Commenta l’assessore regionale alle Politiche sociale Roberto Santangelo – Quando un familiare sceglie di non delegare la cura dei propri cari, ma vuole occuparsene direttamente, è giusto che alla propria opera venga riconosciuta dignità. Con questa norma lo Stato affianca le persone che amano, curano e non vogliono essere sostituite, ma affiancate in questo complesso compito”.
Intanto...
“LEGGE ELETTORALE E GIUNTA A 9 ENTRO ESTATE”: MARSILIO A SUMMIT CDX, VIA A RIFORME ADSU E ASP
L'AQUILA - "Una riunione svolta in un clima molto disteso e costruttivo, teso verso la ripartenza, utile per delineare il percorso relativo ai prossimi obiettivi. Gli assessori hanno a turno…
RETE OSPEDALI: DI MATTEO ALZA LE BARRICATE, “MALATTIE INFETTIVE TERAMO, ALTRA ASL RINUNCI”
TERAMO - Garantire l'unità operativa complessa di malattie infettive all'ospedale di Teramo, con il passo indietro di "una delle altre tre Asl",…
AEROPORTO D’ABRUZZO: D’ANNUNTIIS, “PD MISTIFICA REALTA’ E SE LA PRENDE ANCHE CON INTERINALI”
PESCARA - "Apprendo con vivo stupore e preoccupazione quanto riportato sugli organi di stampa circa le dichiarazioni del consigliere Paolucci sull’Aeroporto d’Abruzzo.…
VOTO L’AQUILA: ROMANO, “PRIMARIE NON SONO SPAURACCHIO MA RISORSA, CSX NON E’ FINITO”
L'AQUILA - "Appaltare al partito più grande l'onere di esprimere un candidato" sarebbe una "scorciatoia e anche una sconfitta", "possiamo cercare insieme,…