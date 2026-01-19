L’AQUILA – “Finalmente, grazie a questo Governo e alla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che con tenacia ha portato avanti l’impegno preso con le famiglie italiane, è stato approvato il DDL Caregiver familiari. – Commenta l’assessore regionale alle Politiche sociale Roberto Santangelo – Quando un familiare sceglie di non delegare la cura dei propri cari, ma vuole occuparsene direttamente, è giusto che alla propria opera venga riconosciuta dignità. Con questa norma lo Stato affianca le persone che amano, curano e non vogliono essere sostituite, ma affiancate in questo complesso compito”.

La legge, a tutele differenziate, riconosce il ruolo svolto dal caregiver familiare, convivente e prevalente, e da tutti i caregiver familiari e dà risposte, servizi e sostegni a tutti coloro che sono coinvolti.

“Questa norma – continua Santangelo – è il risultato di un percorso concreto e condiviso nel Tavolo di lavoro, composto da familiari, associazioni e territori, che a lungo si sono confrontati con buon senso e responsabilità per giungere a un punto di incontro. Prima di oggi non si era mai arrivati a un tale momento di condivisione, che ha portato a riconoscere a questa misura una cifra mai raggiunta prima”.