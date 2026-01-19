L’AQUILA – Sono stati riconsegnati oggi 24 dei 34 alloggi dell’azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila relativi all’appalto per il miglioramento sismico ed efficientamento energetico di tre palazzine in via Acqua dei Santi a Trasacco: a breve le famiglie affittuarie potranno rientrare nelle loro case dopo un intervento di circa 3 milioni di euro finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e durato circa due anni, una tempistica in linea con il cronoprogramma previsto nella misura.

L’appalto del popoloso comune marsicano fa parte di un più ampio e articolato piano di manutenzione ordinaria e straordinaria in 16 cantieri per complessivi 13,6 milioni di euro assegnati all’Ater dalla Regione Abruzzo nell’ambito della ripartizione dei fondi del PNRR.

Nelle prossime settimane saranno terminati i lavori, condotti dalla ditta Costruzioni M.I.C. S.R.L. di Pescara, nei restanti 10 alloggi. Alla cerimonia di riconsegna, nel corso della quale è stata espressa soddisfazione per l’atteso rientro di numerose persone, hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Trasacco, Francesco Lo Bene, il presidente dell’Ater della provincia dell’Aquila, Quintino Antidormi, e Angela Marcanio, componente del Cda, insieme a Luca Rocci.

“Abbiamo potuto constatare che a Trasacco i lavori previsti nell’ambito del PNRR hanno rispettato le tempistiche – spiega Antidormi -. Un aspetto rilevante, considerata la scadenza dei finanziamenti fissata per il 2026. Le famiglie potranno rientrare in case più sicure e moderne. Il risultato si inserisce nella nostra mission amministrativa volta a garantire migliori condizioni abitative a chi risiede nel nostro patrimonio edilizio. L’intervento restituisce agli inquilini alloggi sicuri, confortevoli e più efficienti dal punto di vista energetico, con benefici anche in termini di risparmio sui consumi”.

Per Marcanio, “la riconsegna di questi alloggi è un risultato concreto che ci rende felici e orgogliosi. Stiamo rispettando gli impegni presi, lavorando con serietà e rapidità. Migliorare il patrimonio edilizio e la qualità della vita degli inquilini è la nostra priorità. Ora l’attenzione è tutta sui cantieri di Celano, dove vogliamo replicare gli stessi risultati”.

“Oggi è una giornata importante – commenta il sindaco Lo Bene -, non vengono riconsegnate solo case ristrutturate ma luoghi di dignità, sicurezza e futuro. Questa restituzione è un chiaro segnale che il patrimonio abitativo pubblico va curato e tutelato e messo a disposizione dei cittadini in condizioni confortevoli, soprattutto per le famiglie più bisognose. È un impegno che richiede tempo, risorse e collaborazione, tutto ciò oggi ha dato risultati eccellenti. Ringraziamo il presidente dell’Ater, il Cda, i dirigenti, i tecnici e le imprese e in partcolare i cittadini per la pazienza che hanno dimostrato nel corso del lavori e nei confronti delle Istituzioni”.

Tra le opere effettuate, interventi di miglioramento sismico, cappotto, infissi, impianto elettrico, termico e idrico, solare, fotovoltaico, servoscala e opere di finitura.

In questa commessa, il direttore dei lavori è l’Ingegnere Francesco Alonzi, della Società LAF Ingegneria S.r.l., il coordinatore della sicurezza l’Ingegnere Sarah Santucci.