L’AQUILA – Una serie di incontri letterari a cadenza mensile, che sveleranno progressivamente contenuti e protagonisti del percorso, fino al Festival in programma nel 2026, anno dell’Aquila Capitale italiana della Cultura.

È stato presentato questa mattina a Palazzo Margherita l’avvio di “FESTIVAL OFF – Aspettando il Festival del Libro”, percorso di appuntamenti che accompagnerà la città verso la nuova edizione di L’Aquila Città del Libro – Festival Letterario Aquilano, rassegna che nel 2025 ha raggiunto la terza edizione con ospiti di rilievo nazionale.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, la consigliera comunale Claudia Pagliariccio e Sofia Climastone per l’associazione aquilana Alchimia D’inchiostro che organizza “FESTIVAL OFF” con il patrocinio del Comune dell’Aquila e con richiesta di patrocinio regionale.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Pierluigi Biondi ha sottolineato “il valore della continuità di un progetto culturale che, edizione dopo edizione, sta consolidando il proprio ruolo nel panorama cittadino e che si inserisce nel percorso di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026”.

L’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo ha evidenziato “l’importanza di iniziative capaci di promuovere lettura, confronto e partecipazione, valorizzando il lavoro delle realtà associative del territorio e la costruzione di un calendario culturale diffuso”.

La consigliera comunale Claudia Pagliariccio ha rimarcato “la crescita registrata dal Festival nelle ultime edizioni e il senso di FESTIVAL OFF come ‘avvicinamento’ al Festival, attraverso appuntamenti periodici che permettono di coinvolgere pubblico e città lungo l’intero arco dell’anno”.

Nel corso della conferenza stampa sono stati annunciati i primi tre appuntamenti di FESTIVAL OFF, tutti in programma alle ore 17:30 presso il Palazzetto dei Nobili:

24 gennaio 2026 – presentazione del libro Le tre età della fiamma di Marco Tarchi (intervista di Antonio Carioti);

22 febbraio 2026 – presentazione del libro Belle ciao! di Barbara Saltamartini;

7 marzo 2026 – presentazione del libro Le vite delle donne contano di Francesca Totolo.

Aggiornamenti e dettagli sui prossimi appuntamenti saranno comunicati progressivamente attraverso i canali ufficiali del Festival.