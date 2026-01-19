L’AQUILA – La Radiologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila amplia l’offerta assistenziale ed è attiva anche il sabato su tre linee: TAC, Ecografia e Radiologia tradizionale.

“L’implementazione del servizio – si legge sul sito della Asl – è stata possibile grazie al rientro in servizio di un medico dopo il periodo di maternità. L’obiettivo è quello di aumentare la disponibilità di prestazioni, riducendo le liste d’attesa e migliorando l’organizzazione delle attività diagnostiche”.

“L’obiettivo è offrire una maggiore disponibilità di posti, snellendo le liste d’attesa”, spiega il dottor Ernesto Di Cesare, direttore della UOC di Radiologia.

Le attività del sabato sono rivolte sia agli utenti esterni sia ai pazienti ricoverati, consentendo per questi ultimi di effettuare gli esami in tempi più rapidi e contribuendo alla riduzione dei giorni di degenza e dei costi assistenziali.

La Radiologia è stata inoltre dotata di una TV da 65 pollici grazie alla donazione dell’Ente Scuola Edile di San Vittorino.

“Ringrazio la direzione generale del dottor Paolo Costanzi per la vicinanza dimostrata per questa importante implementazione e tutto il personale per la disponibilità a ulteriori sacrifici per poter attivare la Radiologia anche di sabato”, conclude Di Cesare.