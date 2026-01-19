L’AQUILA – La Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, e riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del vicepresidente ed assessore a Territorio e Ambiente, Emanuele Imprudente, ha approvato il documento “Linee guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA”, volto a garantire chiarezza nelle condizioni ambientali nei procedimenti di valutazione ambientale.

Su iniziativa dell’assessore a Bilancio e Personale, Mario Quaglieri, la Giunta ha preso atto della richiesta di rateizzazione del credito concesso all’Ater dell’Aquila ed ha approvato il relativo piano di rientro.

Sono stati inoltre approvati i piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni di Rocca Pia e Lanciano ed è stato autorizzato il Comune di Avezzano all’utilizzo della graduatoria del concorso regionale per l’assunzione di un Dirigente Amministrativo Contabile.

In ambito di bilancio, su proposta dello stesso assessore Quaglieri, la Giunta ha dato l’ok alla gestione telematica delle procedure di affidamento della Stazione Appaltante della Giunta regionale tramite la piattaforma di e-procurement certificata G.I.A.D.A.

Disco verde della Giunta anche alla partecipazione della Regione all’iniziativa PNRR promossa dal Dipartimento per la Funzione Pubblica nell’ambito del Sub-investimento 2.3.2 “Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro”, finalizzata ad adeguare le infrastrutture tecnologiche alle specifiche di interoperabilità con la piattaforma MINERVA e a migliorare la gestione strategica del personale nelle PA.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali, Enti Locali e Cultura, Roberto Santangelo, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – annualità 2025, comprensivo del disciplinare per l’ottimizzazione delle procedure di rendicontazione, con procedure semplificate e controlli finalizzati a garantire trasparenza e corretto utilizzo dei contributi regionali.

Su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, sono state approvate, infine, le linee di indirizzo sulle modalità di compartecipazione al costo degli interventi di soccorso ed elisoccorso in territorio montano e impervio, comprensive di tariffe, sviluppate anche con audizioni delle ASL e degli stakeholder della rete escursionistica montana.