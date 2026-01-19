L’AQUILA – “Un altro passo in avanti per la nostra amministrazione”: così, in una nota, l’assessore al Comune dell’Aquila alle Politiche Urbanistiche Francesco De Santis, annunciando la presentazione dei lavori relativi alla perimetrazione del PTU, fase preliminare e fondamentale per la redazione del nuovo strumento urbanistico.

L’incontro si terrà giovedì 23 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la sede dell’ANCE, in Via Alcide De Gasperi.

Durante l’evento interverranno gli uffici comunali, i responsabili dell’Università degli Studi dell’Aquila (UniVaq) e gli Ordini professionali, che illustreranno e discuteranno i criteri adottati e le visioni future alla base del nuovo piano regolatore, in un’ottica di confronto e condivisione.

“La definizione dei perimetri rappresenta uno step strategico per dare alla città uno strumento urbanistico moderno, efficace e coerente con le esigenze di sviluppo e rigenerazione del territorio”, aggiunge l’assessore De Santis.

“L’incontro è aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di favorire partecipazione, trasparenza e coinvolgimento attivo della comunità nel processo di pianificazione urbana”, conclude la nota.