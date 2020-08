ZOO: ANIMALISTI CONTRO REGIONE, ''PERCHE' REGALA BIGLIETTI A STUDENTI?''

Pubblicazione: 14 agosto 2020 alle ore 14:09

L'AQUILA - "Il Consiglio Regionale Abruzzo annuncia con fierezza di aver stanziato contributi per acquistare biglietti di ingresso ad uno zoo, da regalare agli studenti delle scuole per consentire visite d’istruzione gratuite. Il Movimento Animalista esprime tutto il proprio dissenso".

Ad attaccare è il coordinatore regionale per l’Abruzzo, Guido Mammarella

“Con sgomento, ci si chiede cosa ci sia di istruttivo nel mostrare animali sottratti al loro ambiente naturale, privati della propria libertà, detenuti con modalità assolutamente incompatibili ai propri bisogni etologici, e sfruttati per finalità meramente commerciali. Lo Zoo rappresenta un fenomeno totalmente anacronistico, assolutamente contrario ad una nuova coscienza sociale oggi protesa verso una visione più biocentrica del rapporto tra l’uomo ed ogni altra forma vivente. Si pensi piuttosto a sensibilizzare i cittadini ad un maggior rispetto verso le altre specie animali e verso l’ambiente, perché iniziative di questo tipo non recano alcun prestigio e motivo di orgoglio alla nostra Regione".

"Piuttosto, il Consiglio Regionale si affretti a prendere in considerazione la richiesta del Sindaco di Pescara Carlo Masci, che sta tentando in tutti i modi di risolvere l’annoso problema del rifugio di via Raiale chiedendo una modifica delle attuali norme regionali sulle distanze minime dal centro abitato. Si auspica che la politica regionale sappia mostrarsi ugualmente sensibile, o, per lo meno, lungimirante”, spiega Mammarella.