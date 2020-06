VOTO AVEZZANO: D'ERAMO, GENOVESI PROFILO GIUSTO, GIOVANE E COMPETENTE˝

Pubblicazione: 09 giugno 2020 alle ore 20:42

L'AQUILA - "Tiziano Genovesi rappresenta una soluzione vincente per il rilancio di Avezzano (L’Aquila)".

Così in una nota il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, il deputato aquilano Luigi D'Eramo, lancia il 40enne imprenditore di Avezzano, coordinatore provinciale dell’Aquila, come candidato sindaco della Lega alle prossime amministrative che probabilmente si svolgeranno il prossimo 20 settembre.

La investitura da parte di D’Eramo cade il giorno dopo in cui il leader, Matteo Salvini, in visita all’Aquila, aveva rivendicato, sia pure ribadendo la priorità di una coalizione di centrodestra compatta, candidati sindaci della Lega nei comuni di Chieti ed Avezzano, i centri abruzzesi più importanti al voto.

"Pur nel rispetto degli equilibri all'interno del centrodestra - prosegue D'Eramo - riteniamo, senza presunzione di sorta, di aver individuato il profilo giusto per affrontare le sfide delicate che attendono la città. Imprenditore affermato nel suo settore, affidabile, giovane, addentrato nella realtà locale, incarna al meglio il modello del buon governo Lega con cui vogliamo vincere le elezioni e far volare Avezzano – prosegue D’Eramo -. Con gli avezzanesi, del resto, il nostro partito aveva assunto un impegno di rinnovamento e di governo della concretezza – conclude il deputato. Il centro marsicano è commissariato dopo che lo scorso anno si era dimesso il sindaco, Gabriele De Angelis, segretario provinciale di Fi, nel 2017 eletto come civico a capo di una coalizione civica di area centrodestra.