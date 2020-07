VOTO AVEZZANO: CANDIDATO LEGA GENOVESI, CONFERENZA STAMPA SU SOCIALE, LA DIRETTA

Pubblicazione: 11 luglio 2020 alle ore 08:18

AVEZZANO - La Lega Avezzano ha convocato per domani, sabato 11 luglio, alle ore 11 nella sede elettorale di via Corradini, 97-101 una conferenza stampa dal titolo “Le proposte della Lega in materia sociale ad Avezzano”.

Abruzzoweb segue la conferenza stampa in diretta.

Interverranno il candidato sindaco ad Avezzano, Tiziano Genovesi, il coordinatore regionale, il deputato Luigi D’Eramo, l’assessore regionale al Sociale, al Lavoro e all'Istruzione, Piero Fioretti, e l’ex consigliere regionale Benigno D’Orazio, consulente giuridico legislativo del gruppo consiliare Lega Abruzzo.