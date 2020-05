GLI AZZURRI PRESENTANO NUOVA PROPOSTA CHE POTREBBE ANDARE IN CONSIGLIO REGIONALE NEI PROSSIMI GIORNI. SOSPIRI: ''SIAMO GIA' AL SECONDO PROVVEDIMENTO DEL GENERE''. PAGANO: ''VICINI A PARTITE IVA E AD ULTIMI'' VIRUS: FI, ''CURA ABRUZZO 2'', 53 MILIONI FONDO PERDUTO ASILI E IMPRESE, AIUTI A MEDIA

Pubblicazione: 18 maggio 2020 alle ore 16:00

L’AQUILA - La Regione con la maggioranza di centrodestra è pronta a varare una norma che, come ha detto il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, "parte da 53 milioni di euro ma può arrivare in poco tempo a 100".

Una sorta di "Cura Abruzzo 2", una legge per le partite Iva, per chi è in difficoltà, per gli asili privati, per lo sport e la cultura.

Soldi a fondo perduto, ma anche leve economiche come il cofinanziamento di 1,5 milioni di euro per l’ecobonus nazionale, il piano per gli interventi di riqualificazione edilizia.

I contenuti della legge sono stati presentati in anticipo rispetto alle altre forze della coalizione, dal gruppo consiliare regionale di Forza Italia nel corso di una conferenza stampa a palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale all’Aquila, con gli azzurri al gran completo.

Presenti oltre al presidente Sospiri, anche l’assessore reigonale alle attività produttive e al Turismo, Mauro Febbo, segretario organizzativo abruzzese, il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Umberto D’Annuntiis, il consigliere regionale Daniele D’Amario, il coordinatore provinciale dell’Aquila, l’ex sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, il coodinatore abruzzese, il senatore Nazario Pagano, e il deputato Antonio Martino, ex segretario organizzativo dimessosi nello scorso autunno in disaccordo con la gestione di Pagano.

La presenza del 43enne imprenditore pescarese ha suggellato così la rappacificazione dopo le tensioni dei mesi scorsi.

Il progetto di legge potrebbe avere il via libera già nel corso della settimana, ma bisognerà fare i conti con l’annunciato ostruzionismo dell’opposizione. Forza Italia, in particolare, ha rivendicato una parte dei contenuti, condivisa comunque con la maggioranza di centrodestra.

Per il sostegno alimentare alle persone in stato di povertà è stato proposto, attraverso un emendamento, un aumento di 100 mila euro rispetto agli iniziali 150 mila, con un nuovo stanziamento complessivo di 250 mila; l’inserimento del supporto economico ad associazioni ed enti che si occupano dell’istruzione della prima infanzia, come gli asili privati, con oltre 300 mila euro a fondo perduto; la creazione del fondo ecobonus per sostenere gli enti pubblici nella messa in sicurezza degli edifici; la creazione di un fondo di un milione di euro per i Comuni abruzzesi, in particolare per quelli che sono stati “zona rossa” nel corso dell’emergenza coronavirus, per il ristoro delle spese sostenute.

Ci sarà poi la creazione di un fondo per il sostegno alle associazioni culturali e sportive per un totale di 3 milioni di euro, due allo sport e uno alla cultura, sempre a fondo perduto.

Un ulteriore fondo sarà dedicato alle imprese che operano nel campo dell’informazione, con una dotazione di 420 mila euro.

Infine sarà coperta con 3 milioni di euro l’erogazione finanziaria delle borse di studio per gli studenti universitari meritevoli.

Il contributo andrà alle Adsu abruzzesi che, sommando il contributo statale, erogheranno il mese di giugno la provvidenza.

"Sostegno alle partite Iva e fondo perduto - ha detto Sospiri - sono il cuore della nuova norma, la numero 118, che mercoledì o giovedì porteremo in aula e che cuba circa 53milioni di euro che arriveranno velocemente a 100milioni di euro nel corso delle varie programmazioni che ci saranno nei prossimi mesi e con l’approvazione del rendiconto che dovrebbe produrre all’incirca 30-40milioni di euro. Forza Italia ci ha messo testa e cuore. La Regione è già al secondo provvedimento del genere, non so quante altre lo abbiano fatto".

"Ancora una volta – ha sottolineato l’assessore Febbo – l’Abruzzo ha fatto da apripista alle altre Regioni e anche nei confronti dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nei quali abbiamo fatto le nostre richieste. In tutto questo periodo di emergenza abbiamo fatto ordinanze misurate, scritte sempre col buon senso, e infatti non sono mai state impugnate, perché, avendo il senso dello Stato, abbiamo riconosciuto al Governo la Cabina centrale, ma, senza ricattare alcuno, abbiamo continuato a lavorare, a produrre proposte alle quali spesso il Governo si è adeguato riconoscendone la validità".

"E’ evidente – ha aggiunto il commissario De Angelis – che Forza Italia continua a essere il partito vicino alle partite Iva, agli imprenditori, capace, però, anche di pensare agli ultimi, a chi ha più difficoltà, abbiamo un atteggiamento rispetto al mondo produttivo diverso dagli altri, più consapevole e oggi un pensiero va a tutte le persone che stanno riaprendo la propria attività dopo due mesi di lockdown e che vanno sostenute".

Tre, infine, le iniziative, che Forza Italia sta portando avanti tra i lavori parlamentari: "Forza Italia che non si è fermata neanche in tempo di lockdown, ma ha continuato a essere attivissima – come ha sottolineato il senatore Pagano -: il primo emendamento portato in aula è quello di posticipare di 2 o 3 anni il Piano di rientro della Sanità, non vogliamo ridurre le quote, né allungare il brodo, ma magari pagare successivamente le rate cumulate; poi il Fermo biologico per la nostra marineria, perché è impensabile imporre a una delle categorie economiche più importanti della nostra regione, due Fermi biologici nello stesso anno, lo stop già c’è stato, imposto dal Covid-19, ora bisogna tornare a lavorare".

"Ovviamente in Parlamento faremo sentire la nostra voce, perché non ci è piaciuto che il Governo Conte abbia di fatto esautorato il Parlamento del proprio ruolo, i Decreti non si portano in aula solo ‘in visione’ decidendo tutto altrove, non è successo neanche in tempo di guerra. E nel frattempo Forza Italia il 5 e 6 giugno ripeterà l’esperienza della colletta alimentare solidale per supportare chi più ha bisogno".

"Sicuramente in emergenza Covid le Regioni sono state il vero Ente di prossimità territoriale, sui quali il Governo sta pure cercando di scaricare le proprie responsabilità circa i ritardi nell’erogazione della cassa integrazione – ha rimarcato l’onorevole Martino - In Aula Forza Italia oggi sta difendendo l’emendamento relativo all’introduzione del ‘Patto fiscale sulle cartelle esattoriali’ diviso in tre fasce, permettendo al contribuente di pagare subito con uno sconto del 40 per cento sulle cartelle erariali accumulate dal 2018 in poi; oppure beneficiare di uno sconto del 20 per cento se paga in cinque anni; oppure, ancora, pagare tutto ma in vent’anni programmando il proprio debito".

"Abbiamo offerto i nostri emendamenti anche alle opposizioni – ha concluso il presidente Sospiri – disponibili ad accogliere anche proposte ulteriormente migliorative in favore del nostro Abruzzo e pronti ad andare in aula".