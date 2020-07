VIABILITA' MONTESILVANO: CONTRIBUENTI, 'SU VIA VESTINA SERVE AUTOVELOX'

Pubblicazione: 18 luglio 2020 alle ore 14:02

MONTESILVANO - "A Montesilvano, sulla via Vestina, saranno installati 4 photored, per rilevare il passaggio di un veicolo quando nel semaforo è accesa la luce rossa. Il nostro osservatorio locale, che ha sempre sottolineato la pericolosità della strada, suggerisce l'installazione di autovelox: l'alta velocità si regista nella percorrenza della via, infatti".

Così Mario Di Giacomo, presidente per Montesilvano dell'associazione dei consumatori "Contribuenti Abruzzo".

"Nella ripresa autunnale delle scuole - aggiunge Di Giacomo- probabilmente registreremo solo un maggior traffico, con lunghe code, in prossimità dei semafori. Il problema della strada risiede nelle ore notturne, con le auto che scorrazzano, e comunque nel percorso ad alta velocità della via, non certo perché gli automobilisti indisciplinati passino con il rosso".