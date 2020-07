VASTO, LEGA: 'TAVOLO PER RISOLVERE COLLEGAMENTI CON ISOLE TREMITI'

Pubblicazione: 13 luglio 2020 alle ore 12:45

VASTO - "Apprendiamo con stupore quanto dichiarato e riportato su un quotidiano abruzzese dal sindaco Menna circa le garanzie ricevute lo scorso anno dalla Regione Abruzzo sul ripristino dei collegamenti da Vasto con le isole Tremiti".

Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali della Lega che scrivono "il sindaco di Vasto avrebbe dovuto richiedere l'istituzione di un tavolo di concertazione con i giusti attori; il finaziamento pubblico non sarebbe sufficiente al riavvio dei collegamenti con le isole Tremiti ,si necessita la condivisione del progetto da parte di partner privati nel settore trasporti marittimi.Ci chiediamo come mai Menna non abbia chiesto aiuto al governo nazionale,in particolare al Ministro Franceschini che veste la sua stessa casacca", concludono i leghisti vastesi.