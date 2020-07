VASTO-ISOLE TREMITI, BOCCHINO-MARCOVECCHIO (LEGA) REPLICANO A MENNA

VASTO - "Il sindaco Menna prima di puntare il dito dovrebbe fare mente locale sull'operato della giunta Marsilio a favore del porto di Punta Penna ovvero i 12 milioni disposti per lo scalo di Vasto;dovrebbe anche ricordare che,nel famoso Msterplan redatto dall'ex amministrazione regionale Pd, sono stati finanziati i porti di competenza nazionale di Ortona e Pescara a discapito dello scalo regionale di Punta Penna".

Replicano senza giri di parole i consiglieri regionali della Lega, Sabrina Bocchino e Manuele Marcovecchio che concludono "il primo cittadino di Vasto dovrebbe porre fine al gioco delle tre carte ampliamente smascherato,gli suggeriamo di interpellare il ministro Franceschini circa i servizi di collegamento via mare per salvare la stagione turistica, per dare risposte concrete agli operatori del settore.La Regione Abruzzo sa bene come tutelare gli interessi di Vasto dal punto di vista turistico,economico ed industriale".