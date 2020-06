UNIVERSITA': 26 GIUGNO PRIMI ESAMI IN PRESENZA A CAMPOBASSO

Pubblicazione: 18 giugno 2020 alle ore 12:01

CAMPOBASSO - L'Università del Molise il prossimo 25 giugno eseguirà le prime lauree in presenza al tempo del Covid.

Lo ha annunciato il Rettore Luca Brunese, spiegando che saranno le facoltà di medicina e scienze motorie a inaugurare il nuovo corso. C'è grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, visto che in piena sicurezza si potrà ospitare l'evento nell'Aula Magna della UniMol. Flussi in entrata ed in uscita, distanziamento, mascherine, non più di 30 persone in una aula che ne può ospitare 450.

"E' un segnale importante, perché significa che siamo pronti a tornare - ha detto all'Ansa il Rettore - per noi l'università è solo in presenza, le lezioni telematiche sono una emergenza, non la nostra quotidianità. D'altronde sento che per le sagre si pensava di riaprire il 18 giugno mentre noi siamo ancora chiusi: strano. Intanto UniMol ha deliberato che da luglio riprendono, per chi vuole, anche gli esami in presenza".

Le aule sono state rimodulate sotto il controllo dell'Asrem che degli stessi docenti di igiene dell'Università La campagna di iscrizioni all'Università del Molise 2020-2021 prenderà vigore dalla buona risposta della regione all'emergenza covid: "E' infatti il momento dei progetti di crescita - ribadisce Brunese, che è stato inserito nella Commissione ministeriale per le università delle aree interne - garantiti dal distanziamento e dalla qualità dell'ambiente molisano. L'università è uno strumento di crescita della Regione, e anche con l'ente regionale i rapporti per una fattiva collaborazione sono buoni".