TURISMO: ''UNA RIPARTENZA BOMBA DALL'ABRUZZO'', DONNE IN CAMPO PER PROMOZIONE

Pubblicazione: 07 luglio 2020 alle ore 10:53

Il lockdown ha segnato per tutti una esperienza di forte inquietudine dandoci la possibilità di riflettere sui nostri sentimenti e desideri dandoci la possibilità di approfondire i nostri pensieri e alimentando le nostre volontà. Una resilienza forzata, ma se il risultato ti porta a recuperare la forza, l’energia e la determinazione che ti hanno contraddistinta negli anni, questo è un bene per te stesso, la tua famiglia e la Comunità tutta.

È quanto hanno sperimentato un gruppo di Donne del Sangro che si sono ritrovate nel desiderio di ripartire condividendo il loro sapere, con il Capitale delle loro esperienze e con la consolidata capacità di fare rete, nel settore della promozione ed accoglienza turistica ed organizzazione di eventi culturali.

Le stesse che in questo periodo del lochdown non si sono isolate, ma tramite gli Stati Generali Donne online con video conferenze si sono incontrate, confrontate ed hanno approfondito numerosi argomenti di carattere generale, dando vita tra l’altro al Forum Nazionale di Turismo sostenibile nel quale hanno presentato le loro idee di rinascita e rilancio dell’economia femminile nella valorizzazione del territorio e nell’arte dell’accoglienza turistica della nostra Regione Abruzzo. Nasce il 3 Giugno 2020 in Bomba (Chieti) alla riapertura dalla quarantena, Vacanza Abruzzo Natura APS, un’associazione che intende nella logica “dal Vintange to Innovation”, intervenire nella valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio del territorio della Regione Abruzzo, con interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, promuovendo, l’organizzazione e la gestione di attività di turismo sostenibile nei piccoli borghi, di interesse sociale e culturale, organizzando eventi storici, culturali e valorizzando le tradizioni locali.

Le socie costituenti sono Redaelli Antonietta , impegnata da oltre trent’anni nella gestione di infrastutture di turismo sociale sul Lago di Bomba conciliando aspetti economici finanziari a quelli sociali e culturali dell’ambiente circostante. Nelli Rosaria che con una lunga esperienza in attività di promozione e di accoglienza turistica nella gestione di infrastrutture e di progetti di sviluppo, ha portato con attività di marketing strategico, il territorio del Lago di Bomba e della Val di Sangro alla ribalda Nazionale ed Internazionale intercettando il mercato turistico e promuovendo partnariati e reti, generatori di sviluppo locale.

Martorella Carla, consulente turistica, lavora da sempre nel settore turistico, ha lavorato su progetti di sviluppo turistico per Enti Pubblici e per Privati. Ha maturato un’ampia esperienza nel campo dello studio di itinerari e pacchetti turistici in tutto l’Abruzzo. Martorella Teresa con una consolidata esperienza culturale e conoscenza del territorio e che ha dato vita al Museo Etnografico di Bomba e socia fondatrice della Fondazione B. Spaventa.

Pantalone Sandra di Chieti, impegnata da tempo nel mondo dell’associazionismo e nella promozione dello sviluppo sociale e del benessere della persona con un particolare riguardo alla cultura, al territorio ed al tempo libero. De Iuliis Rosa Teresa Daniela, di Pizzoferrato, consigliera, imprenditrice turistica impegnata nell’associazionismo locale con una esperienza nell’amministrazione del suo paese ha seguito diversi progetti ed eventi di promozione turistica territoriale. Sacchetta Antonietta un’animatrice di comunità interessata e parte attiva allo sviluppo sostenibile locale. E

si riparte con una proposta “Una ripartenza Bomba dall’Abruzzo” un titolo evocativo del vigore che le donne esprimono con una grande vitalità, nel voler promuovere angoli dell’Abruzzo, con escursioni di scoperta ma dinamiche , fatte di brevi spostamenti e con destinazioni di prossimità, un turismo di esplorazione, un turismo lento che, in sicurezza rispetto all’attuale situazione sanitaria, ci permette all’aria aperta di godere della nostra natura. Per chi vuole avviare un modo nuovo di vivere l’ambiente circostante, per chi desidera uno svago nel suo tempo libero, per chi vuole dare un nuovo senso alla vita non esiti a contattarci e con piccoli passi, vi accompagneremo alla scoperta delle meraviglie di questa nostra Regione, ed una sensazione di benessere coinvolgerà il vostro corpo, illuminerà la vostra mente e gratificherà il vostro cuore. Le nostre proposte sul sito www.abruzzotour.it