TRASPORTO PUBBLICO: PANORAMA CHIETI VS SINDACATI, ''AVALLANO SCARSA TRASPARENZA PARTITI POLITICI''

Pubblicazione: 20 maggio 2020 alle ore 07:40

CHIETI – Sindacati “conniventi” con la politica sulla gestione del trasporto pubblico.

E’ il duro atto d’accusa che arriva dalla società che gestisce il servizio a Chieti, “La Panoramica”, protagonista in questi giorni di un duello al calor bianco proprio con le sigle.

“I sindacati avallano la mancata trasparenza dei partiti politici» dice l’azienda rispondendo a Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Autoferro e Faisa Cisl che avevano punto l’indice sulla Panoramica rea di "calpestare i diritti dei lavoratori" e "scaricare i costi sulla collettività".

Il caso è esploso proprio a seguito dell’epidemia da coronavirus che ha colpito duramente il trasporto pubblico e creato difficoltà economiche e gestionali.

In questo senso, replicando ai sindacati, la Panoramica ha chiarito di essere stata “una delle prime aziende ad aver avviato le procedure per accedere alla cassa integrazione onde facilitare la tempestiva erogazione degli ammortizzatori.

Se ciò non è avvenuto è pacificamente riconosciuto, dalla stessa Regione e dal governo, quale conseguenza dell’inefficienza della ‘burocrazia’ di ogni ordine e grado”. Inoltre l'azienda precisa di non aver "respinto alcuna richiesta, mai pervenuta, delle organizzazioni sindacali tendente all’anticipazione della cassa Integrazione, ma ha, invece, comunicato alle stesse che, perdurante il ritardo avrebbe adottato provvedimenti atti a sostenere il reddito dei propri addetti".

Nel mirino, poi, c’è quello che viene definito ”l’attacco a fronte bassa verso le aziende private del settore”:

“Si sappia che nel 1973 il Comune di Chieti aggiudicò a La Panoramica un appalto nazionale per la gestione del trasporto urbano. Dal 1997 ad oggi, in base alla Legge Burlando, l’assegnazione dei servizi di Tpl doveva avvenire solo con gara, ma, a distanza di oltre venti anni, di gare nemmeno l’ombra; anzi in questa Regione la politica ha deciso tre anni fa per l’'In House Providing' a favore di Tua con un contratto di servizio novennale ed in cui la Regione paga corrispettivi a Tua stessa in misura del 50% superiori ai contributi erogati alle aziende private. La delibera della giunta regionale del 2017, con cui il Governo precedente ha concesso a Tua il 75% circa del Tpl regionale, ha una procedura in opposizione tutt’ora pendente c/o il Tar".

"Si confida in un recepimento del nostro ricorso alfine di cancellare questo atto che è il vero nemico del mercato in cui tutto il Tpl regionale dovrebbe andare a gara con procedure trasparenti e con sbarramenti antitrust. Questo è ciò che da sempre chiede l’associazione delle ditte private. Ma questo è quello contro cui combattono da sempre le organizzazioni sindacali con l’avallo dei vari partiti che si alternano nella conduzione della cosa pubblica”.

Sulla definizione delle pendenze per le annualità passate, quello che i sindacati hanno definito ‘condono camuffato’, Panoramica ha controreplicato che “siccome la Regione Abruzzo, ha, per oltre trenta anni, omesso di definire le partite contabili con i propri concessionari, questi hanno dovuto adire le vie legali per ottenere la definizione delle annualità maturate. Visti e considerati i tempi biblici della magistratura nei tre gradi di giudizio, la Regione stessa ha pensato di proporre alle aziende di definire i rapporti dì dare/avere attraverso una procedura, il cui esito è ancora incerto e che potrebbe concludersi con una transazione a totale o parziale definizione delle liti o con un niente di fatto. Definire tutto ciò, come insinuano le organizzazioni sindacali ‘condono camuffato’ non ha alcun senso, in quanto le parti attrici del giudizio sono le aziende mentre convenuta è la Regione”.

Infine sul trasporto pubblico in città, La Panoramica precisa che "non ha mai interrotto l’erogazione del servizio di trasporto nella Città di Chieti, ma si è attenuta puntualmente alle prescrizioni dettate dalla Regione e alle determinazioni del Comune di Chieti in un contesto emergenziale senza precedenti".