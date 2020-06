TRAMONTI: GIRO D'ITALIA IN BICI POST-QUARANTENA DI ACCARDO ARRIVA A PESCARA

Pubblicazione: 19 giugno 2020 alle ore 10:48

PESCARA - Una traversata dell’Italia in bicicletta per documentare, con video, foto e parole, il Bel Paese all’indomani della lunga quarantena causata dal covid 19.

E’ Tramonti, l’iniziativa che dal 5 giugno vede protagonista il cagliaritano Francesco Accardo, ingegnere trasportista, operatore culturale e direttore della Fondazione Siotto di Cagliari.

Dopo essersi imbarcato dal capoluogo sardo per Palermo, aver costeggiato la Sicilia fino allo Stretto, aver attraversato la Calabria da Villa San Giovanni a Rocca Imperiale ed essersi lasciato alle spalle la Basilicata, da Nova Siri a Matera, e infine da Puglia, da Castel del Monte al Lago di Lèsina, il ragazzo sta risalendo lo Stivale dalla costa Adriatica.

L'arrivo a Pescara è previsto per stasera.

Nel capoluogo l'ingegnere incontrerà i consoli locali del Touring Club Italiano, nell'anno in cui ricade il 125° anniversario dell'impresa di Luigi Vittorio Bertarelli, velocipedista e fondatore dell'associazione.

L'obbiettivo è raggiungere il Gran Sasso domenica 21, in occasione del solstizio d'estate, e da lì spostarsi verso le Marche. Trent’anni compiuti lo scorso dicembre, Francesco ha per obiettivo quello di raggiungere, nel giro di un mese, la Valle Aurina, nell’Alto Adige, suo luogo del cuore. Scopo del progetto è promuovere il turismo intra e interregionale nella maniera più sostenibile possibile, un’idea di viaggio ad impatto zero e un ritorno al legame tra l’uomo e il territorio in cui vive e si muove, alla riscoperta della lentezza e dei mezzi semplici.

Per questo Francesco porta con sé solo uno zaino con lo stretto necessario (rigorosamente ecologici e zero rifiuti) e una bicicletta.

Il resto lo fa soprattutto la partecipazione collettiva a questa grande sfida: sul profilo Facebook vagnerlove1989 e su quello Instagram frasquito_de_bobadilla volta per volta Accardo annuncia le diverse tappe, chiedendo a chi lo segue consigli su dove mangiare, dormire e che cosa vedere. Giorno per giorno racconta anche, attraverso video, foto e parole le sue impressioni suoi luoghi visitati e le persone incontrate.

C’è anche un hashtag: #progettotramonti Un percorso originale di documentazione e di riscoperta organizzato dalla Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” con il patrocinio di: MiBACT, Regione autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari e Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane (AICI).

Spiega Francesco Accardo: "Uno degli hashtag che più frequentemente leggo in questi giorni è #iorestoinitalia . Di necessità virtù evidentemente. Così, nell’anno dei miei trent’anni, e in cui mi sento finalmente bene dopo tanto tempo, ho deciso di dare gambe a questo progetto, che accarezzavo da anni".

Il titolo dell’iniziativa, Tramonti, indica sia il calare del sole (e Francesco da venerdì ne vivrà tanti, sempre in luoghi diversi) sia lo stare tra i monti, a significare il continuo movimento in mezzo alla natura. Sono sponsor dell’iniziativa: Thotel, ISOLA, Ugo Produzioni (Marco Polo TV), Negozio “Naturalmente Sostenibile”, CagliaricitiEU. Media partner sono Unicaradio, Britalians TV, Corriere Sardo, Centotrentuno.