TRAFFICO IN TILT COSTA TERAMANA: FEDERCONSUMATORI, ''SERVE FERMATA TRENO ALLA TORRE DEL CERRANO''

Pubblicazione: 17 agosto 2020 alle ore 18:27

TERAMO - "Tutti sembrano interessati a trasferire quote crescenti di mobilità dalla strada alla rotaia. Anche l'Europa ha recentemente messo a disposizione una notevole quantità di finanziamenti per questo scopo. Un piccolo contributo a questo progetto, potrebbe essere realizzato con l'attivazione di una nuova fermata presso la Torre del Cerrano (tra la fermata di Silvi e quella di Pineto)".

Questa la proposta di Federconsumatori Abruzzo, Osservatorio Mobilità.

"Durante l'estate sono moltissimi i bagnanti che partono da Pescara per raggiungere il mare, la spiaggia e la pineta, nei pressi della Torre; e per percorrere i circa 22 chilometri che separano Pescara dalla Torre sono necessari dai 30 ai 70 minuti : dipende dal traffico. Con un piccolo investimento sarebbe possibile realizzare una fermata in modo da rendere possibile l'utilizzo del treno per i tanti bagnanti che d'estate intasano la strada nazionale tra Pescara e Pineto. In questo modo, oltre a liberare la strada da moltissimo rumore e inquinamento di altro genere, potremmo consentire di raggiungere la Torre del Cerrano da Pescara in 13/14 minuti. C'è infine da evidenziare che la ferrovia passa proprio accanto alla Torre; proprio sul mare, e una fermata dei treni estivi presso la Torre sarebbe veramente una soluzione da tanti punti di vista", si spiega nella nota.