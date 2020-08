TORTORETO: INAUGURATO CAMPO PADEL AL CIRCOLO TENNIS, LIRIS, ''REGIONE ACCANTO A PROGETTI VINCENTI''

Pubblicazione: 10 agosto 2020 alle ore 14:20

TORTORETO - E’ stato un "doppio" molto particolare quello che si è svolto l’altra sera al circolo tennis di Tortoreto sul nuovissimo campo da Padel realizzato all’interno della struttura.

L’assessore regionale allo Sport, Guido Liris, in coppia con il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni ha affrontato simpaticamente il duo composto dal presidente del circolo, Piero Di Nicola e dal consigliere regionale della Lega Emiliano Di Matteo.

"Un’occasione goliardica - ha detto Liris - ma molto importante per sottolineare come il circolo tennis, con il nuovo campo da Padel, stia proseguendo velocemente sul percorso di crescita già avviata. La struttura è ormai all’avanguardia e centrale sia per l’aspetto ludico e sociale, ma anche per quello sportivo, imponendosi come un riferimento per tutto l’Abruzzo".

"La Regione Abruzzo è ben lieta di essere accanto a progetto lungimiranti e vincenti come questo. E’ per questo che ringrazio il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni, il presidente del circolo tennis, Piero Di Nicola, il presidente regionale della Federazione italiana tennis, Luciano Ginestra, per lo sforzo che stanno profondendo per la crescita di questa disciplina a tutti i livelli".

All'inaugurazione erano presenti moltissimi amministratori della Val Vibrata, consiglieri e assessori del Comune di Tortoreto.