TODIS PUNTA SULLA MOBILITA' ALTERNATIVA E PREMIA ABRUZZESI PIU' VIRTUOSI

Pubblicazione: 10 luglio 2020 alle ore 15:45

ROMA - Todis,insegna italiana di proprietàdella società Iges srl società unipersonale, controllata dalla cooperativa PAC2000A Conad, operante nella grande distribuzione organizzata di prossimità, presenta il digital contest “Todis: Buongiorno Pianeta”.

Da oggi e fino al 2 agosto, i cittadini della regione Abruzzo, dove Todisè presente con 30 punti vendita della società partecipata Addis srl, registrandosi gratuitamente sul sito http://www.todis.it/todisbuongiornopianeta e rispondendo a tre domande sui temi della sostenibilità ambientale, potranno partecipare al contest “Todis: Buongiorno Pianeta” per vincere una bicicletta elettrica o un monopattino elettrico.

Le risposte alle domande non avranno alcuna influenza sulla possibilità di vincita perché il concorso si svolgerà tramite estrazione. A settembre, dal database dei partecipanti, saranno selezionati un vincitore per ogni categoria di premio e 5 riserve. “Il contest Buongiorno Pianeta rientra tra le tante attività che l’insegna ha messo in campo per la tutela dell’ambiente: da tempo la nostra sede centrale e’ totalmente plastic free e, a breve, saremo sui nostri punti vendita con un restyling dell’intera linea di Acqua Clivia, rinnovata sia nel logo che nel pack e realizzata in Rpet al 30% ” - ha dichiaratoMassimo Lucentini, Direttore Generale Todis– “Con questo contest vogliamo, inoltre, non solo premiare i nostri clienti più virtuosi, ma anche offrire un piccolo contribuito nell’incentivare all’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili”. Da sempre Todisè impegnata nella difesa e tutela dell’ambiente con iniziative mirate alla riduzione dell’impatto ambientale: dalla digitalizzazione e razionalizzazione dei processi aziendali alla raccolta differenziata nei punti vendita e centri logistici fino alla proposta di prodotti private labelsempre più sostenibili.

L’insegna ha scelto di contribuire in maniera concreta alla riduzione dell’utilizzo di imballaggi in plastica, dando così un segnale di cambiamento anche nel mondo della grande distribuzione organizzata (attualmente il 90% dei prodotti di consumo sono ancora imballati nella plastica).

La linea food “A tutto sapore” (frutta e verdura 100% italiana), ad esempio, punta su un packaging plastic free: i prodotti sono confezionati in scatole di cartone aperto per permettere l’acquisto dei prodotti proprio come dal fruttivendolo di fiducia.

Todis punta, inoltre, alla riduzione dell’inquinamento ambientale con un’offerta di prodotti per la casa completamente biodegradabili.

“Wial Natura”e “Rixel Natura”sono detergenti a basso impatto ambientale per la cura del bucato e per la pulizia di superfici e stoviglie prodotti con una formulazione di tensioattivi di origine vegetale che li rende rapidamente biodegradabili, ipoallergenici e a basso contenuto di Nichel, mentre le confezioni sono realizzate in plastica riciclata attraverso processi volti alle riduzioni delle emissioni.