TERREMOTO: ROSATO, 'RICORDARE NON BASTA, PERSONE TORNINO A CASA'

Pubblicazione: 24 agosto 2020 alle ore 10:59

ROMA - "Un boato, i muri che crollano, l'orologio si ferma sulle 3.36 Quella maledetta notte Amatrice diventa un paese raso al suolo: 299 vittime, il dolore di tante famiglie, 241 persone salvate dai 1000 vigili del fuoco che giunsero da tutta Italia a cui va tutta la nostra riconoscenza".

Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, presidente di Italia Viva.

"Quattro anni fa la scossa di terremoto non colpì solo Amatrice ma anche le comunità vicine nell'Umbria, Abruzzo e Marche, proprio lì dove si trova la più vasta area colpita dal terremoto del Paese e dove ancora la ricostruzione è in tanti luoghi mai nemmeno ripartita nonostante le tante norme approvate e risorse stanziate. Nostro dovere è si ricordare, ma non basta. Bisogna - conclude - che le persone possano tornare nelle loro case - prosegue il vice presidente della Camera - quelle comunità tornare a vivere dove stavano. Solo questo potrà lenire il dolore di chi ha vissuto quelle drammatiche ore".