TERAMO: GIOVEDI' MATTEO RENZI INIZIA TOUR ABRUZZESE, ''DURANTE SUO GOVERNO FONDI PER 2 MILIARDI DI EURO''

Pubblicazione: 23 giugno 2020 alle ore 14:34

TERAMO - Giovedì 25 giugno, alle ore 18.30, il leader di Italia Viva Matteo Renzi sarà in Abruzzo, a Teramo, in piazza Sant'Anna per presentare il suo ultimo libro "La Mossa del cavallo".

A darne notizia il parlamentare abruzzese Camillo D'Alessandro: " Renzi sarà più volte nella nostra regione. Iniziamo il suo viaggio in Abruzzo da Teramo, seguiranno altri incontri in tutte le province abruzzesi".

"Ragioniamo e riflettiamo di politica, di verità di idee. I nostri nemici sono i falsari della politica, quelli delle fake e degli attacchi. Renzi ha due miliardi di ragioni per parlare in Abruzzo, tanti sono i fondi arrivati alla nostra Regione, due miliardi di euro, durante il governo da lui guidato"