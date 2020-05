TAGLI IN VISTA ALL’AGENZIA ANSA: LA SOLIDARIETA' DELL'UDC ABRUZZO

Pubblicazione: 15 maggio 2020 alle ore 14:05

CHIETI - “La funzione dell’Agenzia di Stampa ANSA è stata sempre fondamentale nel nostro Paese e deve continuare ad esserlo per fornire quella informazione che, sotto l’aspetto qualitivo, è stata importante per l’Italia. Rivolto quindi l’appello al Governo perché venga rispettato il lavoro di quanti garantiscono, con professionalità e grande senso di responsabilità, e che non si proceda senza alcun taglio sul piano occupazionale. Siamo perciò vicini e solidali alla battaglia che i giornalisti dell’Ansa stanno affrontando in questo momento perché nessuna delle redazioni dell’Agenzia, i suoi collaboratori vengano penalizzati”.

E’ l’appello che il Segretario Regionale dell’UDC, Enrico Di Giuseppantonio lancia per far sentire la voce del suo partito a sostegno dei giornalisti dell’ANSA, in sciopero in queste ore per difendere il proprio lavoro.