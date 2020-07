STRADA L'AQUILA-AMATRICE: PIETRUCCI E FONTANELLA, ''PRIORITA' NAZIONALE''

Pubblicazione: 03 luglio 2020 alle ore 13:35

L'AQUILA - "L'arteria che dal capoluogo di Regione conduce sino ad Amatrice deve essere realizzata perchè è un'importante infrastruttura nazionale che collega ben quattro regioni come Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. Per farlo è però necessario che la Regione Abruzzo inserisca l'opera tra le infrastrutture strategiche regionali".

E' quanto hanno ribadito questa mattina a Palazzo dell'Emiciclo il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci e il sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella.

L'iniziativa, che vede coinvolte le due regioni e dei territori che da sempre dialogano tra loro, ha portato Pietrucci e Fontanella ad elaborare una proposta ed a metterla nero su bianco: in una lettera indirizzata ai due Governatori di Lazio e Abruzzo e al Ministro dei Trasporti Paola De Micheli, hanno chiesto che la Regione Abruzzo reinserisca nella delibera di giunta regionale abruzzese numero 337/2020, questa importante opera tra le infrastrutture strategiche regionali.

L'altra richiesta è di una collaborazione istituzionale alle Regioni Abruzzo e Lazio, affinchè si rivolgano al Governo, e nello specifico al MIT, per chiedere che l'ANAS inserisca il completamento dell’opera nei suoi programmi nazionali a partire dalla progettazione dei lotti successivi.

“Da sempre abbiamo sostenuto che questa strada di collegamento tra due regioni sia di interesse regionale ed anche nazionale- ha detto Pietrucci – Per questo è necessario il reinserimento tra le infrastrutture strategiche regionali da parte della nostra Regione. Tutti i sindaci dell'Alto Aterno si stanno mobilitando e mi risulta che lo farà anche il sindaco di L'Aquila Pierluigi Biondi. La nostra lettera -aggiunge Pietrucci - servirà ad iniziare l'interlocuzione con l'Anas per l'avvio della progettazione dell'opera. Vi è la possibilità di realizzare una sorta di variante, come spiegato dal sindaco Fontanella, senza realizzare gallerie e diminuendo di circa quindici chilometri l'attuale tragitto. Siamo molto fiduciosi che venga convocato un Tavolo dal Ministro De Micheli per discutere di questa infrastruttura importante per l'economia e per il mantenimento dei presidi sociali dei territori dell'Appennino ”.

Alla conferenza stampa erano presenti anche il sindaco di Cagnano Amiterno Iside Di Martino e l'assessore al turismo del comune di Amatrice.