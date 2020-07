STATO D'EMERGENZA, SPUNTA IPOTESI PROLUNGAMENTO AL 31 OTTOBRE

Pubblicazione: 13 luglio 2020 alle ore 10:23

ROMA - Prorogare lo stato di emergenza per la lotta al coronavirus al 31 ottobre anziché al 31 dicembre: è l'ipotesi su cui si starebbe riflettendo il Governo e che potrebbe essere all'esame del Cdm nei prossimi giorni.

Verranno intanto prolungate al 31 luglio le restrizioni contenute nell'ultimo dpcm. Risalgono i contagi in Italia: 234 in un giorno, di cui 77 in Lombardia. Nove i decessi.