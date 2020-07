SPIAGGE LIBERE: CAMPITELLI, UN MILIONE E MEZZO AI COMUNI E UNA APP PER GESTIRLE

Pubblicazione: 14 luglio 2020 alle ore 18:53

PESCARA - La giunta regionale, nel pomeriggio, su proposta dell’assessore con delega all’urbanistica Nicola Campitelli, ha deliberato l’importo di 1.500.000,00 euro in favore dei comuni costieri per far fronte alle spese inerenti la gestione delle spiagge libere, garantendo la massima sicurezza ai cittadini che le visiteranno.

Inoltre, sempre dall’assessorato di Nicola Campitelli, è stata acquistata e messa a disposizione dei comuni una App per la gestione informatizzata delle spiagge libere.

"La giunta della Regione Abruzzo ha fatto il massimo per agevolare la gestione delle spiagge libere da parte dei comuni sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista tecnologico nel pieno rispetto delle norme anti contagio", commenta Campitelli.