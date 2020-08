SISMA 2016 HA CAMBIATO ABITUDINI: IMPRENDITRICE PROMUOVE LA CULTURA DELL'ECOSOSTENIBILITA'

Pubblicazione: 21 agosto 2020 alle ore 11:17

TERAMO - Dopo il sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016, ha deciso di rivoluzionare l'attività del suo negozio, promuovendo una cultura basata sul rispetto dell'ambiente e scelte ecocompatibili.

E' questa la storia di Paola Mosca, imprenditrice di Teramo che ha deciso di scendere in campo per diffondere anche in Abruzzo una filosofia più 'green' e maggiormente orientata alla salvaguardia del pianeta.

“Ho rilevato l'attività di detergenza tradizionale di famiglia esistente dal 1996, ma solo dopo il sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016 ho trovato il coraggio e la motivazione per avviare alcuni significativi cambiamenti – racconta la titolare del negozio 'Progetto Pulito' -. Nella mia città ci sono stati 5mila sfollati e il calo di lavoro mi ha spinto a inseguire un obiettivo che avevo da tempo, e cioè di portare in negozio prodotti più in linea con il mio stile di vita e le mie inclinazioni, quindi puntando sull'ecosostenibilità, creando un rapporto diretto con le aziende, proponendo ai miei concittadini prodotti ecologici e innovativi prima reperibili solo online”.

“Ho avuto – prosegue Paola - la fortuna di lavorare anche durante il lockdown mantenendo aperto il negozio, intensificando le consegne a domicilio in centro storico che già facevo e ho scoperto di essere un punto di riferimento per tanti clienti della zona. Adesso la situazione è più o meno tornata alla normalità, la richiesta di prodotti disinfettanti è diminuita, le persone si spostano liberamente e avverto in loro la tendenza a fare acquisti consapevoli dopo lo spreco e l'aumento di rifiuti registrato nel pieno della pandemia. Ho iniziato a ricevere tantissime richieste sulle pagine Facebook e Instagram, telefonicamente e su WhatsApp: in tanti ordinano la spesa e poi passano a ritirarla, o mi contattano per sapere la disponibilità di un prodotto, o seguono i social per essere aggiornati sulle novità. Nonostante la richiesta, non ho ancora avviato le spedizioni e le consegne a domicilio in tutta la città ma sono in programma”.

Fondamentale l'incontro con Verdevero (https://www.verdevero.it/detersivi-verdevero-negozi/), insieme alla quale è nata una partnership che mira a promuovere e diffondere sul territorio l'utilizzo di detersivi naturali ed ecosostenibili in sostituzione delle alternative chimiche. Ora Paola è pronta a portare avanti il suo impegno a sostegno dell'ambiente.

“I miei progetti per il futuro sono di continuare su questa strada proponendo sempre più prodotti innovativi, italiani e a basso impatto ambientale, senza però abbandonare il passato perché ci sono prodotti tradizionali che considero validi e aziende storiche con cui lavoro bene. E riuscire a far partire le vendite online e le consegne a domicilio in tutta la città”.