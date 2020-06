SEVEL: FERIE PER TUTTI E NUOVE ASSUNZIONI

Pubblicazione: 30 giugno 2020 alle ore 15:42

ATESSA - Regge il mercato dei veicoli leggeri della Sevel di Atessa (Chieti) che produce il furgone Ducato, oggi la direzione aziendale ha annunciato al comitato esecutivo delle Rsa ferie per tutti i lavoratori e nuovi contratti a termine.

Nello specifico ci saranno 50 nuove assunzioni con contratto di somministrazione e la trasformazione in staff leasing dei 111 contratti in scadenza nel mese di luglio 2020.

Inoltre, da Pomigliano d'Arco arriveranno per l'estate 100 trasfertisti. Le ferie collettive sono state fissate dal 9 al 23 agosto.

Infine, stabiliti due turni di lavoro straordinario per il turno C, il 5 e 19 luglio.

"La Sevel conferma sul mercato europeo la buona tenuta dei volumi produttivi con lavoro, assunzioni e sostegno all'economia dell'Abruzzo segnata dalla crisi Covid-19" sottolinea il segretario Uilm Chieti-Pescara, Nicola Manzi.

Ampia soddisfazione viene manifestata anche dal segretario Interregionale Abruzzo-Molise della Fim-Cisl, Domenico Bologna, che aggiunge: "Dopo il fermo produttivo causa Covid-19 e l'estrema incertezza che attanaglia il mondo dell'automotive nonché dell'economia generale, in controtendenza la Sevel conferma i numeri importanti in linea con il preventivato pre-covid".

"Il lavoro svolto quotidianamente dai delegati sul protocollo di sicurezza per evitare contagi - dice Bologna - sta portando frutti positivi anche nel nostro territorio. Ogni giorno in Abruzzo ci sono aziende che purtroppo dichiarano esuberi e criticità, ma la Sevel porta una boccata di ossigeno. Questa notizia deve essere una scossa per tutto il mondo politico abruzzese, al fine di affrontare concretamente e risolvere i problemi delle infrastrutture che ormai da troppo tempo aspettano risposte".