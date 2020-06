SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, RIPARTONO ATTIVITA' IN ABRUZZO: ORDINANZA 71

Pubblicazione: 09 giugno 2020 alle ore 10:39

L'AQUILA - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza numero 71 inerente la ripresa delle attività e dei servizi socioassistenziali.

In partilare - si legge nell'ordinanza- è stato approvato il Piano Territoriale della Regione Abruzzo – Protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Ripresa Attività Servizi Socioassistenziali – Fase 2, allegato alla presente ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale, per la ripresa graduale delle attività e dei servizi sociali - erogati dietro autorizzazione, in convenzione e/o appaltati dagli Ambiti Distrettuali Sociali - di carattere assistenziale, socio-educativo, nonché di quelli erogati presso il domicilio, presso i centri semiresidenziali per persone con disabilità qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, presso i centri diurni per anziani, i servizi per l’infanzia, minori ed adolescenti, servizi e attività rivolti alle persone a rischio esclusione sociale e povertà; per le attività e i servizi sociali non contemplati dalla presente Ordinanza trovano applicazione i Protocolli o le Linee Guida adottati a livello nazionale;