FRECCIATA POCO ELEGANTE GOVERNATORE NEI CONFRONTI CONSIGLIERE UDC CHE HA ABBANDONATO CENTRODESTRA. MOGLIE EX ASSESSORE GEROSOLIMO DA GIORNI SPINA NEL FIANCO COALIZIONE GOVERNO CON MARIANI; SI RAFFREDDA PASSAGGIO IV SCOCCIA: MARSILIO, 'NON SI PUO' ESSERE UN PO' INCINTA, OPPOSIZIONE O MAGGIORANZA'

Pubblicazione: 24 maggio 2020 alle ore 12:27

L’AQUILA - “Non è che si può essere un po’ incinta. Se uno sta in maggioranza sta in maggioranza, altrimenti sta all’opposizione”.

Con questa battuta-frecciata poco elegante nei confronti di una donna, il governatore, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, ha risposto alla domanda dei giornalisti, in occasione della conferenza stampa di ieri all’Aquila per presentare la legge 'Cura Abruzzo 2', sulla collocazione politica di Marianna Scoccia, il consigliere eletto nelle file dell’Udc che da qualche giorno è uscita dal centrodestra accompagnata da voci di un passaggio ad Italia Viva.

Secondo quanto si è appreso, l’uscita di Marsilio ha divertito il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino, unica donna nel parterre, che si è fatta una risata convinta.

Già ai tempi della candidatura prima delle elezioni regionali del 10 febbraio del 2019, c’erano state polemiche tra il centrodestra e la Scoccia inserita in lista in extremis la notte precedente la scadenza, fino ad allora bloccata dal veto della Lega e di Fratelli d’Italia che aveva detto no a coloro che avevano gestito nella precedente legislatura: la Scoccia è la moglie dell’ex consigliere ed assessore civico Andrea Gerosolimo, che a fine mandato aveva rotto i rapporti con l’ex governatore, Luciano D’Alfonso, ora senatore del Pd. Marsilio, che aveva detto in piena campagna elettorale che il sindaco di Prezza non avrebbe fatto parte della maggioranza, ieri ha liquidato la questione con questa frecciata inopportuna destinata a causare polemiche: a sottolineare il fatto che per la coalizione di governo l’ex consigliere provinciale di An ed ex fedelissima dell’ex parlamentare Fabrizio Di Stefano, anche lui ex An, Pdl e Fi, ora confluito nella Lega, è organica alla opposizione di centrosinistra.

Almeno questo dopo 15 mesi di tira e molla e comportamenti ondivaghi sembra un fatto accertato. Il centrodestra quindi ha un consigliere in meno e passa a 17, le opposizioni, uno in più, e passano a 14.

La Scoccia, in occasione delle tappe di avvicinamento alla seduta del Consiglio regionale di venerdì scorso sulle misure economiche anti-covid, ha fatto coppia fissa essendo vera spina nel fianco della coalizione di governo con il capogruppo di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, giovane e influente politico teramano, capogruppo del Pd nella passata consigliatura: insieme hanno presentato emendamenti sia in commissione sia in Consiglio, tutti bocciati tranne uno, ripescato a fine lavori dopo il no dell’aula di qualche ora prima. Si tratta di un emendamento sui fondi Fus al mondo culturale e dello spettacolo abruzzese.

Questa nuova alleanza, dicono in molti, ha raffreddato la pista che porta ad Italia Viva il corteggiato consigliere regionale “moglie d’arte”, che peraltro ha smentito, anche su Fb, il suo ingresso con i renziani. (b.s.)