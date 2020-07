SANITA': VERI', CAMPAGNA ANTINFLUENZALE DAL PRIMO OTTOBRE

Pubblicazione: 21 luglio 2020 alle ore 19:27

PESCARA - Prenderà il via il prossimo primo ottobre (con un mese di anticipo rispetto alla data consueta) la campagna antinfluenzale in Abruzzo, per la quale la Regione ha stanziato un fondo di 650 mila euro destinato alle Asl.

Lo ha stabilito la giunta regionale, approvando la delibera proposta dall'assessore alla Salute, Nicoletta Verì.

"L'emergenza Covid - spiega l'assessore - ci ha imposto di accelerare i tempi rispetto al passato per quanto riguarda le vaccinazioni antinfluenzali e questo soprattutto perché, almeno nella fase iniziale, i sintomi dell'influenza sono molto simili a quelli di altre infezioni respiratorie, compreso il nuovo coronavirus Sars-Cov-2. Questo quindi rende difficile la diagnosi, con il rischio di ritardare le cure o di sottovalutare il rischio Covid. Con una copertura vaccinale anticipata, invece, la diagnosi differenziale verrebbe agevolata".

Il provvedimento approvato in giunta introduce una forte raccomandazione a vaccinarsi per i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni di età e per tutti i soggetti con più di 60 anni.

A differenza delle precedenti stagioni, a queste fasce il vaccino sarà garantito a titolo gratuito.

Forte raccomandazione a sottoporsi a profilassi vaccinale anche per gli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture pubbliche e private.

Anche per queste categorie la vaccinazione è gratuita.