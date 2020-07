SANITA' PRIVATA: SINDACATI SUL PIEDE DI GUERRA, ''RINNOVO CONTRATTO, ASPETTIAMO DA 14 ANNI!''

Pubblicazione: 28 luglio 2020 alle ore 10:50

PESCARA - "Dopo la sottoscrizione della Pre-Intesa per il rinnovo del Contratto le associazioni Aiop-Aris nazionali non convocano le Organizzazioni Sindacali per la firma definitiva. Basta, non si può più aspettare!".

Il duro attacco arriva dai sindacati Cgil Cisl e Uil, a tutela dei lavoratori della Sanità privata nell'annunciare un presidio di protesta per il 29 luglio dalle ore 10 a Piazza Emilio Alessandrini di Pescara, sotto l’Assessorato alla Sanità Regione Abruzzo.

"Dopo 14 anni di blocco del contratto non ci sono scuse per giustificare ulteriori rinvii: Aiop e Arisconvochino immediatamente le organizzazioni sindacali, per la firma definitiva in caso contrario lo scontro sarà inevitabile. Le regioni intervengano bloccando ogni aumento a questi “imprenditori” fino a quando non sarà sottoscritto il contratto. Non è più possibile tollerare che, chi è finanziato con denaro pubblico, non rinnovi il contratto di lavoro dei dipendenti".