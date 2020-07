SANITA': AL VIA INNOVATIVO CENTRO OBESITA' GRUPPO INI, A GROTTAFERRATA LANCIATI TRE OPEN DAY

Pubblicazione: 20 luglio 2020 alle ore 09:23

L'AQUILA - Un'alleanza per combattere la obesità, uno dei principali problemi di salute pubblica nel nostro paese, aggravato da mesi di lockdown: il gruppo di sanità privata INI, in collaborazione con il Rome Obesity Center (ROC), coordinato dal Prof. Gianfranco Silecchia, ha attivato il nuovo Centro Obesità presso la casa di cura di Grottaferrata: una partnership scaturita “dalla convinzione che per affrontare una patologia di tale importanza e con un impatto sociale così rilevante occorrono strategie e strumenti innovativi”: in particolare, il centro basa il metodo di cura sulla multidisciplinarità dell’approccio medico e della territorialità dell’assistenza.

A tale proposito, il Gruppo di cliniche private Ini, fondato dalla famiglia Faroni, ha programmato tre open day a Grottaferrata: dopo il primo dal titolo “Obesità e Chirurgia bariatrica”, che si è svolto lo scorso 15 luglio, ne sono stati calendarizzati altri due: il 29 luglio con “Obesità, Chirurgia Bariatrica e Malattie Respiratorie: la fragilità del paziente obeso” e il 19 agosto con “Obesità, Chirurgia Bariatrica e Diabete: lotta ad un male silenzioso”.

In tutti e due l’incontro con gli specialisti è previsto dalle ore 15 alle 19.

Nel primo open day sono in programma visite congiunte di endocrinologo, pneumologo e chirurgo, anamnesi prossima e remota (con un format da compilare), pressione arteriosa, saturazione, stop-bang test per sospetto di sindrome delle apnee notturne, valutazione indicazioni alla chirurgia bariatrica.

Nel secondo visite congiunte dietistica e psicologica: storia del peso ed eventi significativi di vita associati, anamnesi alimentare, valutazione dei sintomi da disturbo del comportamento alimentare, parametri antropometrici, indicazioni su come compilare un diario alimentare.

Per informazioni e prenotazioni: 06 942 851 www.gruppoini.it.

Il Gruppo INI da oltre 70 anni è un punto di riferimento per la sanità del Lazio, Abruzzo e del centro-sud Italia, con 10 strutture sanitarie, oltre 1200 posti letto e circa 1400 dipendenti.