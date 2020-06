SALVINI: ''ORGOGLIOSO DI ARRIVARE IN ABRUZZO, BENE REGIONE CON I 100 MILIONI STANZIATI''

Pubblicazione: 07 giugno 2020 alle ore 19:00

L'AQUILA - ''Orgoglioso di essere nelle Marche e in Abruzzo, domani, per incontrare associazioni benefiche, imprenditori e famiglie. Sarò felice di ascoltare e di portare proposte. Mentre il governo regala ritardi e burocrazia, la Regione Abruzzo ha stanziato 100 milioni per finanziare imprese, partite Iva, enti, associazioni culturali e sportive". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, che domani sarà nelle Marche e in Abruzzo. In particolare sarà a Osimo (Ancona), Montegranaro (Fermo), Fermo, L'Aquila.

"Da Roma - ricorda - hanno impugnato alcuni articoli del provvedimento, che però non è in discussione: d'altronde il governo è lento a pagare la cassa integrazione, ma è rapido a bastonare gli enti locali come ha fatto anche con la Regione Marche a proposito della chiusura delle scuole e non solo. Siamo impegnati, da Nord a Sud, a lavorare per portare ascolto, buonsenso e soluzioni. Diamo voce all'Italia che non si arrende''conclude il leader leghista.