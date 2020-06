SALVINI: ''ELEZIONI IN AUTUNNO E 5 ANNI DI TRANQUILLITA' PER GLI ITALIANI''

Pubblicazione: 08 giugno 2020 alle ore 11:48

OSIMO - Il leader della Lega Matteo Salvini chiede le elezioni politiche già in autunno.

L'ha fatto stamattina a Osimo (Ancona) a margine della visita alla "Lega del Filo d'Oro", onlus che si propone di migliorare le condizioni di vita delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Dopo Osimo, Salvini toccherà vari centri nelle Marche tra cui Montegranaro e Fermo.

"Il governo litiga su tutto - ha detto il senatore - è visto che in autunno si voterà per le Regionali, per le Comunali e per il referendum, penso che sarebbe più utile dare per cinque anni tranquillità agli italiani".

"Ogni giorno sui giornali si legge che al governo litigano per ogni cosa, - ha concluso - anche per la convocazione degli Stati generali, oltre che sul Mes, la concessione per Autostrade, per la giustizia. Ma intanto ci sono 245 opere pubbliche ferme".