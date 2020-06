SALVINI ALL'AQUILA: ''CASO NOMINE IN ABRUZZO? SPERO NON SUCCEDA PIU'''

Pubblicazione: 08 giugno 2020 alle ore 18:58

L’AQUILA - “Più cresce l’intero centrodestra meglio è, ho sbirciato, per quanto poco ci creda, il sondaggio di Mentana di questa sera e la Lega è a otto punti dal Pd che è il secondo partito, quindi importante è che cresca il centrodestra”.

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a margine di una conferenza stampa all’Aquila, dei sondaggi che vedono il suo partito in flessione e l’alleato Fdi in crescita.

“È importante è che però nessuno si senta superiore agli altri, non lo facciamo noi che siamo il primo partito in Abruzzo e in Italia, mi auguro che non lo faccia nessun’altro”, riferendosi ai meloniani.

I giornalisti hanno anche sottolineato che in Abruzzo ci sono frizionino tra la Lega e Fdi che cresce molto e fa l’assopiglitautto nelle nomine e nella gestione del potere e che nell’ultima seduta del Consiglio, proprio per il disaccordo sulle nomine, non su questioni importanti, è caduto il numero legale.

“Spero che non succeda più, di tutto c’è bisogno in questo momento meno che di litigare su questioni come queste”, il commento di Salvini a tal proposito.