SALVINI AD AVEZZANO: ''SERVONO VOUCHER IN AGRICOLTURA E TURISMO''

Pubblicazione: 24 giugno 2020 alle ore 20:14

AVEZZANO - "Servono voucher in agricoltura e nel turismo, quindi lavoro pulito a tempo giustamente retribuito altrimenti si agevola al lavoro nero".

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita ad Avezzano (L'Aquila), città al voto nel settembre 2020.

"Gli immigrati regolari e per bene sono i benvenuti in Abruzzo e in tutta Italia, il problema è l'aggressione al carabiniere che dimostra che i delinquenti non hanno colore però tra gli immigrati purtroppo ce ne sono parecchi", ha concluso.