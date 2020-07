SABATO IL MEMORIAL DI CASAPOUND IN RICORDO DI PEPPE LEONIO

Pubblicazione: 09 luglio 2020 alle ore 13:42

AVEZZANO – La comunità di CasaPound Italia si stringe intorno alla famiglia di Piergiuseppe Leonio a tre anni dalla sua morte: per ricordare il giovane avezzanese prematuramente scomparso verrà organizzato sabato un memorial a cui parteciperanno militanti provenienti dall’intera Regione.

“Il 5 luglio 2017 – si legge in una nota di CasaPound Avezzano – Peppe ci lasciava all’età di 36 anni a seguito di una terribile negligenza degli operatori e dei medici operanti nel pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. La vicenda, oltre a privarci di un fratello e di un amico, mise in evidenza le enormi mancanze di un sistema sanitario sia regionale che nazionale che chiaramente, anche alla luce dell’esperienza Covid-19, riesce sempre meno a prendersi cura della salute dei cittadini italiani”.

“Qualche giorno fa, in occasione dell’anniversario del triste evento, abbiamo deposto con i nostri militanti un omaggio floreale sulla tomba di Peppe. Ora è l’intera CasaPound Abruzzo che intende rinnovare il suo ricordo: per questo – conclude il comunicato – sabato si svolgerà una serata comunitaria con un concerto in onore del nostro fratello defunto. Nessuno muore finché vive nel cuore di chi lotta. Peppe sempre presente!”