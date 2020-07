RUGBY ABRUZZESE IN LUTTO: IL 55ENNE ALDO ACETO PASSA LA PALLA

Pubblicazione: 04 luglio 2020 alle ore 16:30

CHIETI - Il mondo del rugby abruzzese è in lutto per la scomparsa di Aldo Aceto, ex allenatore e responsabile dello sviluppo del settore femminile in Veneto, dove risiedeva.

Aceto - come si legge su ChietiToday - era nato a Chieti il 15 novembre del 1964 e in Abruzzo aveva cominciato ad appassionarsi al rugby per poi scegliere il Veneto come luogo d’adozione. Viveva a Conegliano.

Nel 1990 entra al Titanus Rugby Vicenza dove vi resta per due anni, poi Monselice, Cus Padova, Mirano. Otto anni dopo il primo tesseramento come allenatore terzo livello, una passione che non tramonterà mai.

Nel 2015 inizia la collaborazione con il Comitato Regionale Veneto entrando nella struttura tecnica come responsabile dello sviluppo del settore femminile.