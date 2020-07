ROTARY: A GIULIANOVA ARTE E CULTURA IN RISPOSTA AL COVID CON H BAND

Pubblicazione: 26 luglio 2020 alle ore 18:04

GIULIANOVA - Appuntamento venerdì 31 alle 21.00 con la musica e la scienza per contrastare le problematiche COVID relate: nella cornice di piazza Buozzi − nel cuore del quattrocentesco centro storico giuliese − si svolgerà “Salute con la Musica”, un convegno medico-psicologico e un concerto live nello stesso evento e nella stessa location. Organizzato dal Rotary Club Teramo Est e con il patrocinio istituzionale del Comune di Giulianova, “Salute con la Musica” è uno degli eventi di maggior spessore culturale che compongono il cartellone di manifestazioni estive “Giulia Eventi estate 2020”.

Si tratterà infatti dei risvolti medici e psicologici conseguenti alla diffusione del virus COVID-19 e agli effetti che la pandemia ha avuto sulle nostre vite e sulla routine quotidiana di ognuno di noi. “Durante il convegno -, afferma il dottor Eugenio Flajani Galli, psicologo e scrittore giuliese tra i relatori del convegno − vi sarà anche un interessante excursus sulle conseguenze, inerenti il rapporto con la tecnologia e il digitale, che attraverso la pandemia e il conseguente lockdown hanno interessato una larghissima fascia di popolazione, in particolar modo in età scolare, che rischia ora di sviluppare una vera e propria dipendenza da internet, poichè la riduzione delle varie attività quotidiane praticabili, a cui si è assistito soprattutto durante il lockdown, ha spinto miliardi di persone in tutto il mondo a trovare rifugio nella realtà virtuale e in particolar modo nei social network. Venerdì vedremo dunque quali sono le conseguenze dell’isolamento sociale e come poter acquisire adeguati strumenti teorico-pratici che consentano di poterle contrastare”.

Nella seconda parte della manifestazione verrà poi dato spazio alla musica live e sullo sfondo del duomo di S. Flaviano si esibirà la H Band, gruppo musicale abruzzese composto da professionisti del settore sanitario, nonchè anche musicisti, che si esibiranno fino a tarda serata in un esclusivo concerto dalle sonorità jazz-fusion e soul, sposandosi perfettamente con l’intima e pittoresca cornice di piazza Buozzi.

La H Band, capitanata dal dott. Ugo Minuti − cardiochirurgo presidente del Rotary Club Teramo Est, pianista e lead-singer della H Band − include nella formazione anche Roberto Berrettoni (medico anestesista) alla chitarra, Edoardo Puglielli (radiologo interventista) al basso e Patrizio Ciampichetti (operatore socio sanitario) alla batteria, i quali ripercorreranno i brani più famosi dei maggiori gruppi e musicisti jazz-fusion degli ultimi trent’anni, insieme a brani di musica leggera d’autore italiana.

La serata, ad ingresso totalmente gratuito in entrambe le parti, sarà condotta da Manuela Cermignani.