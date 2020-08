RITIRO NAPOLI: D'ALESSANDRO, ''MARSILIO SENZA VERGOGNA, PARLA DI ASINI PERCHE' ESPERTO IN MATERIA''

Pubblicazione: 21 agosto 2020 alle ore 17:51

L'AQUILA - "Marsilio è senza vergogna, nel peggiore periodo di crisi dal dopoguerra ad oggi arrivare a spendere 1,6 milioni di euro per il ritiro del Napoli a Castel di Sangro è di una inaudita gravità, ma è ancora poco, ne vedremo ancora delle belle dal romano in vacanza in Abruzzo. Mi dispiace per gli abruzzesi che lo hanno votato senza neache sapere chi fosse. Il voto è una cosa seria".

Così, in una nota, il deputato di Italia Viva Camillo D'Alessandro, che incalza: "Masterplan tagliato, sanità ridotta all'osso, precari non stabilizzati, non c'è un soldo per le nostre squadre di calcio locali eppure si trovano 1,6 milioni di euro per il Napoli".

"Ho sentito apostrofare come asini i consiglieri regionali del Pd da parte di Marsilio. Di solito chi parla di un argomento è esperto in materia", chiosa D'Alesandro.