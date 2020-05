RICOSTRUZIONE: BIONDI PARTECIPA A TAVOLO REGIONE, ''SNELLIRE PROCESSI RINASCITA''

Pubblicazione: 26 maggio 2020 alle ore 15:59

L'AQUILA - Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha partecipato alla riunione del tavolo di confronto sulla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2009 e del Centro Italia convocato dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

L’incontro si è svolto a Palazzo Silone, sede della Giunta regionale, e vi hanno partecipato, oltre al presidente Marsilio, e sindaco Biondi, i titolari degli Uffici speciali dell’Aquila e del cratere 2009 e del sisma 2016, (Salvo Provenzano, Raffaello Fico e Vincenzo Rivera) mentre in videoconferenza erano collegati il commissario per il sisma Centro Italia, Giovanni Legnini, parlamentari, sindaci e amministratori abruzzesi, associazioni di categoria, imprenditoriali, datoriali, ordini professionali.

"In vista del decreto 'semplificazione' annunciato dal governo è iniziato un percorso finalizzato all'attuazione di un'azione partecipata e coordinata per snellire i processi di rinascita delle aree terremotate - spiega il sindaco - Ringrazio il presidente per questa iniziativa con l'auspicio che la Regione diventi l'interlocutore unico a cui tutti facciano riferimento per le proposte che saranno portate all'attenzione di esecutivo nazionale e Conferenza delle Regioni prima dei passaggi parlamentari".

"Troppo spesso, in passato, in occasione del varo di provvedimenti normativi con cui si apriva uno spiraglio per individuare soluzioni alle numerose questioni legate alla ricostruzione ci si è ritrovati a dover fare i conti con corse contro il tempo per la presentazione di emendamenti che poi, per le ragioni più disparate, non sono stati accolti. Per questo è necessario che le norme per velocizzare le ricostruzioni siano contenute nell'articolato del testo del decreto - ha ricordato il primo cittadino - Le proposte che le strutture tecniche del Comune dell'Aquila hanno elaborato sono a disposizione per la valutazione e condivisione di tutti i partecipanti al tavolo".

"Un altro tema decisivo per le sorti delle aree colpite dal terremoto di undici anni fa sarà quello del rifinanziamento della ricostruzione, le cui risorse termineranno nel 2020, come ha recentemente ricordato anche il commissario Legnini" ha sottolineato Biondi.