REGIONE: MARIANI, ''BENE RINVIO COMMISSIONE SU AIUTI A TURISMO''

Pubblicazione: 15 maggio 2020 alle ore 13:23

L'AQUILA - "Si è conclusa con un rinvio, come auspicato e richiesto da me e dagli altri colleghi dell'opposizione, la seduta di ieri delle Commissioni, riunite per esaminare le misure a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi, per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza Covid".

Lo rend noto Sandro Mariani, consigliere regionale di Abruzzo in Comune.

"Il provvedimento, che prevede un importante stanziamento di fondi - Spiega Mariani, necessita di una discussione seria in modo da garantirne l’effettiva efficacia e da assicurare un concreto sostegno ai settori in questione. L'incontro è stato occasione per esprimere le mie perplessità anche su altre questioni a partire dall'esclusione delle imprese di nuova costituzione, quelle nate negli ultimi tre anni, dal bando a sostegno delle piccole e medie imprese abruzzesi. Una esclusione paradossale che va assolutamente sanata a partire dal prossimo bando che la regione emanerà per questa categoria".

"Ho voluto poi portare nuovamente all'attenzione dei Consiglieri il “giallo" del bando per le imprese del cratere, art.20 dlgs 189/2016, con i suoi 3 milioni e mezzo di euro previsti e nessuna graduatoria a distanza di un anno. Che fine ha fatto questo bando? Soprattutto, che fine hanno fatto i fondi destinati a ridare ossigeno alle imprese del nostro territorio colpite duramente dal sisma? È una vicenda sulla quale non intendo arretrare di un passo, ben sapendo che quei finanziamenti a fondo perduto sono vitali per il nostro tessuto imprenditoriale. Infine, sull'assurda revoca del bando 311, sul quale già nei giorni scorsi ho avuto modo di soffermarmi perché fortemente penalizzante per tante imprese, dopo aver convocato in Commissione Vigilanza l’Assessore Febbo, ho ricevuto rassicurazioni sulla ripubblicazione del bando a breve", conclude Mariani.