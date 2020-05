REGIONE: MARCOZZI, ''AD ESSERE DISTRATTO E' L'ASSESSORE FEBBO''

Pubblicazione: 18 maggio 2020 alle ore 16:04

PESCARA - "Mi lusinga essere sempre presente nei pensieri dell'assessore Mauro Febbo, ma quello distratto è lui. Forse dovrebbe arrivare alla fine dei comunicati stampa e leggere anche chi li firma e non commetterebbe grossolani scambi di identità. O forse siamo di fronte a un caso di proiezione psicologica e colui che si basa solo su ciò che legge su Facebook - senza seguire i lavori delle commissioni III e V, le dichiarazioni dei commissari e i conseguenti comunicati stampa - è proprio lui. In ogni caso, la butta in caciara per coprire sviste ed errori. Contento lui!” Così Sara Marcozzi, Capogruppo M5S in Regione Abruzzo replica a Febbo.