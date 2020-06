REGIONALI: SALVINI, ''SCEGLIAMO IN SETTIMANA IL CANDIDATO DELLE MARCHE''

Pubblicazione: 08 giugno 2020 alle ore 14:19

FERMO - "I disagi sono tanti: entro la settimana sceglieremo il più forte".

Lo ha annunciato Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti sul candidato del centrodestra per le regionale nelle Marche a Lido di Fermo, a chiusura della suo giro nelle Marche prima di andare all'Aquila.

"A me interessa la squadra - ha detto - e penso bene di chiunque ci darà una mano ad allontanare una sinistra che nelle Marche ha già fatto troppi danni, come abbiamo fatto in Umbria e in Abruzzo".

Per Salvini, i nomi dei candidati del centrodestra alla guida della Regione Marche sono "tutte persone assolutamente in gamba".

Salvini è interessato al "superamento dell'emergenza sanitaria e alla voce degli imprenditori e dei lavoratori".

"C'è una Regione lontana - ha concluso - soprattutto su infrastrutture, burocrazia, commercio, agricoltura".