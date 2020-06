REGIONALI: RENZI, ''IN TOSCANA, CAMPANIA E MARCHE IV ANDRA' CON IL PD''

Pubblicazione: 08 giugno 2020 alle ore 10:46

ROMA - "In Toscana, Campania e Marche Iv andrà con il Pd , in Puglia no perché c'è Emiliano che è il simbolo di un Pd che non ci piace, in Veneto e Liguria stanno discutendo".

Sono le posizioni di Matteo Renzi, ad Agorà, rispetto alle prossime alleanze in vista delle regionali.