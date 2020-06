REGIONALI: FDI, ''LEGA NON CONTINUI A CHIEDERCI 'PROVE D'AMORE'''

Pubblicazione: 24 giugno 2020 alle ore 16:42

VENEZIA - "Sull'autonomia la Lega non ci deve continuare a chiedere tutti i giorni la prova d'amore. Noi siamo fidanzati seri".

Così l'assessore regionale Elena Donazzan, leader di Fdi in Veneto, risponde al Governatore Luca Zaia che ha chiesto un impegno sull'autonomia regionale a chi vorrà candidarsi in Veneto.

"Ha fatto bene Giorgia Meloni stamane - aggiunge - a ricordare a tutti come Fratelli d'Italia abbia già sottoscritto nel 2018, in tempi non sospetti, un programma di governo che prevedeva, nero su bianco, il sostegno all'autonomia delle Regioni".

"Ricordo che io stessa nel 2007, in qualità di Assessore all'Istruzione - prosegue Donazzan -, partecipai alla stesura della prima richiesta di autonomia del Veneto, con particolare riferimento all'autonomia scolastica, su cui avevamo immaginato una gestione regionale del personale scolastico. I consulenti di allora, nel mandato Galan III, erano, tra gli altri, i professori Mario Bertolissi e Luca Antonini: gli stessi che hanno collaborato poi al dossier sull'autonomia del Veneto del mandato Zaia II".