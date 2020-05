PROVINCIA L'AQUILA, CENTRODESTRA: 'REGIONE APPROVA LEGGE, SALVI I LAVORATORI DI EUROSERVIZI SPA'

Pubblicazione: 22 maggio 2020 alle ore 16:54





L'AQUILA - "Sono finalmente al sicuro i lavoratori dell'ormai ex partecipata della Provincia dell'Aquila Euroservizi Spa".

Esultano i consiglieri provinciali Calvisi, De Santis, Rocci e Morelli, che in una nota scrivono: "Con l'approvazione del progetto di legge n. 116/2020, ed il relativo articolo 25 destinato proprio ad Euroservizi Spa, sono finalmente riassorbiti i 9 dipendenti della partecipata pubblica all'interno della società regionale Abruzzo Engineering Spa. Un lavoro che ha coinvolto tutto il Consiglio Regionale, che ci sentiamo di ringraziare per intero, con attenzione particolare per il Presidente Marsilio, gli assessori regionali Liris ed Imprudente, il Consigliere Santangelo ed il presidente di commissione D'Incecco".

"Senza stipendio ormai da anni, con l'intervento della maggioranza di centrodestra in Regione Abruzzo siamo riusciti a dare un nuovo futuro alle famiglie dei dipendenti".