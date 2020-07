PREMIALITA' COVID-19, SOTTOSCRITTO ACCORDO REGIONALE. ESULTA LA CISL

Pubblicazione: 30 luglio 2020 alle ore 19:17

PESCARA - "La Cisl Fp e la Cisl Medici non avevano sottoscritto con la Regione Abruzzo la precedente bozza di accordo premialità Covid-19, in quanto ritenevano che tutti i lavoratori meritavano il giusto riconoscimento per il lavoro svolto in emergenza e che andava definito in sede regionale il perimetro esatto entro il quale proseguire con la contrattazione decentrata aziendale. La nuova convocazione del 28 luglio, ha dimostrato che vi erano margini di miglioramento rispetto alle precedenti proposte e che responsabilmente si è continuato a lavorare al fine di premiare concretamente tutte le lavoratrici ed i lavoratori che nel periodo emergenziale erano stati impegnati nelle aziende del servizio sanitario regionale a tutela della collettività".

Lo affermano Vincenzo Mennucci, segretario generale Cisl Fp, e Luigi Mascia, segretario generale Cisl Medici, in merito alla sottoscrizione dell'accordo regionale sulle premialità Covid-19.

"Cisl Fp e la Cisl Medici - si legge nella nota di Mennucci e Mascia - hanno sempre evidenziato la necessità di definire nella sede regionale, in maniera chiara, i criteri utili al riconoscimento dello sforzo messo in atto da tutti e a tal proposito, ha registrato positivamente, l’inserimento della terza fascia economica nell’accordo premialità Covid-19. L’ulteriore fascia, scongiura eventuali disparità di trattamento tra un territorio e l’altro della Regione e soprattutto riconosce nella dovuta forma il giusto impegno messo in campo da tutti i lavoratori durante i mesi più critici dell’emergenza sanitaria".

"L’accordo riconosce inoltre, il lavoro prestato da parte delle tante lavoratrici e dei tanti lavoratori interinali esclusi in precedenza e che risultano essere assenti ad oggi, in tutti gli accordi regionali sinora sottoscritti. Infatti, i lavoratori interinali in Abruzzo, verrano anchessi premiati in sede di contrattazione decentrata aziendale così come previsto dall’articolo 59 del Contratto collettivo nazionale del comparto sanità. Inoltre, l’attuale accordo sottoscritto oggi, pone le basi per riconoscere a differenza della precedente bozza, anche il duro lavoro svolto dai tanti lavoratori convenzionati e accreditati con il sistema sanitario regionale. Di fatto, la Regione Abruzzo si è impegnata nella sottoscrizione al reperimento di ulteriori risorse economiche e di vincolarle per queste categorie di lavoratrici e di lavoratori".

"Le Aziende del sistema sanitario regionale abruzzese, a seguito dell’accordo odierno, convocheranno le organizzazioni sindacali territoriali entro e non oltre trenta giorni per la stipula degli accordi aziendali al fine di procedere al pagamento della premialità con la mensilità di settembre. La Cisl Fp, ha sottoscritto l’accordo regionale di premialità Covid-19, in quanto finalmente ritiene che lo stesso riconosce e premia nella giusta misura l’operato di tutti".